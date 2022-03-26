60% клиентов Goldman Sachs планируют нарастить инвестиции в криптовалюты

60% опрошенных институциональных клиентов Goldman Sachs в течение следующих двух лет планируют нарастить вложения в цифровые активы, причем треть из них — «значительно». Об этом сообщает ForkLog со ссылкой на The Block.

Фото: crypto.com

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За год доля тех, кто диверсифицировал инвестиционные портфели за счет криптовалют, возросла с 40% до 51%.

55% опрошенных готовы рассмотреть аллокацию 5% от капитала на покупку цифровых активов. Помимо биткоина и Ethereum (22% доля в ответах в обоих случаях), клиенты заинтересованы в альткоинах (15%), DeFi-токенах (14%) и NFT (9%).

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В исследовании приняли участие 172 респондента.

Напомним

Ранее аналитики Goldman Sachs спрогнозировали, что в ближайшие годы криптовалюта может увеличить долю на рынке средств сбережений до 50%. В таком случае стоимость главного цифрового актива превысит $100 тыс., уверены в инвестбанке.

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Также аналитики выразили уверенность, что курс биткоина продолжит рост, несмотря на опасения институциональных инвесторов по поводу воздействия криптовалюты на окружающую среду.

КУРС КРИПТОВАЛЮТ

Источник: МинФин