Валютные интервенции НБУ: за прошлую неделю регулятор продал $232 миллиона

В период с 14 по 18 марта НБУ продал на межбанковском валютном рынке $232,52 млн и 332,18 млн евро. При этом регулятор купил $44,3 млн. и 10,5 млн. евро. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Фото: cnbc.com

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Операции с валютой

Напомним, что за период с 24 февраля по 12 марта НБУ выкупил у банков инвалюты на $1,1 млрд, тогда как продал $0,74 млрд.

Всего с начала года Нацбанк продал $3619,76 млн и 441,23 млн евро, а купил $1742,3 млн и 65,17 млн евро. Отрицательное сальдо интервенций составляет $1877,46 млн и 376,06 млн евро.

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За прошлый год НБУ купил на межбанке $3 690,7 млн, а продал $1 275,7 млн. Сальдо интервенций составило $2 415 млн.

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Источник: МинФин