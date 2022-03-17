Включая Кыргызстан и Венесуэлу: 5 стран согласились не арестовывать российские самолеты

Венесуэла, Куба, Аргентина, Шри-Ланка и Кыргызстан официально пообещали не задерживать российские самолеты. Об этом по данным росийских СМИ сообщила Ассоциация туроператоров со ссылкой на источники в Росавиации.

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Как сообщается, при выполнении полетов в эти страны отсутствуют риски задержаний, ареста, приостановления эксплуатации российских воздушных судов и отзыва страховых полисов. Также отмечается, что ограничения на выполнение полетов российскими авиакомпаниями пока не вводились властями Узбекистана. Однако, по мнению российских СМИ, ситуация с этой страной может измениться.

Ранее сообщалось, что прямыми рейсами зарубежных авиакомпаний из России можно улететь в 16 стран. Это Турция, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Белоруссия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Шри-Ланка и Сербия.

Россия украла самолеты

Как сообщалось, Страны Запада ввели жесткие санкции против российских авиакомпаний. Особенно уязвимым местом оказались самолеты, которые компании в основном брали в лизинг — долгосрочную аренду. Эти самолеты лизингодатели потребовали вернуть.

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На данный момент РФ отказалась возвращать самолеты, поэтому в случаи приземления в большинстве стран мира они могут быть арестованы и переданы законным владельцам.

Источник: МинФин