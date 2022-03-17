В НБУ рассказали о притоке средств населения в банки во время войны

База фондирования банков остается относительно стабильной. Гривневые вклады населения с начала боевых действий выросли на около 16%. На счета поступили значительные объемы выплат зарплат, социальных платежей, некоторые из них выплачивались авансом. Об этом сообщила Первин Дадашова, директор департамента финансовой стабильности НБУ в колонке для ЭП.

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Объемы снятия средств на минимуме

В то же время, снятие средств со счетов усложнилось. В регионах, ныне находящихся в зоне активных боевых действий, работают менее 15% отделений крупных банков. Доставлять наличные в банкоматы там тоже крайне сложно. Да и мобильность населения в пределах этих городов очень ограничена.

В Центральной и Западной Украине работают более 90% отделений крупных банков, но мотивация снимать средства со счетов в этих сравнительно спокойных регионах значительно ниже.

Однако, безусловно, война оказывает влияние на настроения вкладчиков. Сейчас их средства в основном аккумулируются на текущих счетах, срочные вклады сокращаются.

Средства бизнеса сокращаются

Заметно сократились объемы средств предприятий — около 5% в гривне и в иностранной валюте. Значительная часть ушла на выплаты заработной платы и налогов.

Поскольку многие предприятия прекратили работу, поступления на их счета будут умеренными. Однако многие работодатели планируют и дальше платить заработную плату сотрудникам, что приведет к снижению средств бизнеса в банках.

Официальная статистика не публикуется

Вместе с тем следует отметить, что НБУ медлит с обнародованием официальной статистики. Так, согласно календарю событий оперативные данные денежно-кредитной статистики за февраль должны были быть обнародованы еще 11 марта. Но этого не произошло до сих пор.

Источник: МинФин