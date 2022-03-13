После начала войны кредитные рейтинги Украины пересмотрены в сторону снижения. — Гетманцев

Мировые рейтинговые агентсва пересмотрели рейтинги Украины после начала войны. Однако их понижение в нынешних условиях является закономерным. — Об этом в своем Телеграм-каналепишет глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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« Тем не менее, все ключевые рейтинговые агентства оценивают финансовую позицию нашей страны как в национальной, так и иностранной выше, чем страны агрессора. Между прочем, рейтинг РФ снижен до «дефолт неизбежен» (Fitch)», — уточняет депутат.

По информации Телеграм-канала Гетманцева

Также Гетманцев сообщил, что с начала войны золотовалютные резервы выросли. «А с учетом финансовой поддержки партнерами, которая в ближайшее время поступит на счета, вырастет еще больше», — прогнозирует Гетманцев.

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Ранее в интервью одному из украинских телеканалов Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что сейчас наши резервы находятся на уровне $27,5 млрд, а после зачисления неотложной макрофинансовой помощи поднимутся до $29 млрд. Этого хватает для покрытия четырех месяцев будущего импорта.

Международные резервы считаются достаточными, если они покрывают не менее трех месяцев будущего импорта товаров и услуг.

Источник: МинФин