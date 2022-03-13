Кабмин расширил действие программы єПідтримка: 6,5 тыс грн смогут получить жители Днепропетровской области
Жители Днепропетровской области смогут получить помощь в размере 6,5 тыс грн. в рамках программы єПідтримка, — об этом сообщает Минэкономики на своей странице в фейсбук.
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«Кабинет Министров Украины добавил Днепропетровщину в перечень областей, в которых доступна такая выплата. Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства», — говорится в сообщении.
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Напомним, ранее Кабинет Министров расширил действие программы єПідтримка на граждан, которые потеряли работу и находятся на территориях, где ведутся самые активные боевые действия. Наемные работники, за которых уплачены ЕСВ, а также ФОП всех групп могут получить одноразовую выплату 6,5 тысяч гривен в следующих регионах:
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Киевская область;
- м. Киев;
- Луганская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Черниговская область.
Заявку на помощь можно подать в приложении Дія. Те, кто не имеет карты для выплат по программе єПідтримка, должны будут ее оформить.
Сейчас такую услугу предоставляют банки Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Сбербанк, Укргазбанк, Raiffeisen BANK, Восток банк, IdeaBank, izibank, ПУМБ.
Источник: МинФин