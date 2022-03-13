Кабмин расширил действие программы єПідтримка: 6,5 тыс грн смогут получить жители Днепропетровской области

Жители Днепропетровской области смогут получить помощь в размере 6,5 тыс грн. в рамках программы єПідтримка, — об этом сообщает Минэкономики на своей странице в фейсбук.

4

«Кабинет Министров Украины добавил Днепропетровщину в перечень областей, в которых доступна такая выплата. Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства», — говорится в сообщении.

Читайте также: Полтора миллиона украинцев подались на помощь в 6500 грн

Напомним, ранее Кабинет Министров расширил действие программы єПідтримка на граждан, которые потеряли работу и находятся на территориях, где ведутся самые активные боевые действия. Наемные работники, за которых уплачены ЕСВ, а также ФОП всех групп могут получить одноразовую выплату 6,5 тысяч гривен в следующих регионах:

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Киевская область;

м. Киев;

Луганская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Черниговская область.

Заявку на помощь можно подать в приложении Дія. Те, кто не имеет карты для выплат по программе єПідтримка, должны будут ее оформить.

Сейчас такую ​​услугу предоставляют банки Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Сбербанк, Укргазбанк, Raiffeisen BANK, Восток банк, IdeaBank, izibank, ПУМБ.

Источник: МинФин