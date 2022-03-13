Финансы

Кабмин расширил действие программы єПідтримка: 6,5 тыс грн смогут получить жители Днепропетровской области

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 13 марта, 2022
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Жители Днепропетровской области смогут получить помощь в размере 6,5 тыс грн. в рамках программы єПідтримка, — об этом сообщает Минэкономики на своей странице в фейсбук.

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«Кабинет Министров Украины добавил Днепропетровщину в перечень областей, в которых доступна такая выплата. Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства», — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Кабинет Министров расширил действие программы єПідтримка на граждан, которые потеряли работу и находятся на территориях, где ведутся самые активные боевые действия. Наемные работники, за которых уплачены ЕСВ, а также ФОП всех групп могут получить одноразовую выплату 6,5 тысяч гривен в следующих регионах:

  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Киевская область;
  • м. Киев;
  • Луганская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область;
  • Херсонская область;
  • Черниговская область.

Заявку на помощь можно подать в приложении Дія. Те, кто не имеет карты для выплат по программе єПідтримка, должны будут ее оформить.

Сейчас такую ​​услугу предоставляют банки Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Сбербанк, Укргазбанк, Raiffeisen BANK, Восток банк, IdeaBank, izibank, ПУМБ.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 13 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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