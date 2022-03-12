США запретили поставлять в Россию долларовые банкноты

Президент США Джо Байден подписал указ о введении дополнительных ограничений в отношении России, сообщается на сайте Белого дома.

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В указе говорится о запрете на экспорт, реэкспорт, продажу или поставку из США банкнот американских долларов правительству РФ или любому человеку, находящемуся в России. Ограничения распространяются в том числе на американских граждан и американские компании в других странах.

Этим же указом Байден утвердил ранее анонсированные ограничения импорта из России. Под запрет попали импорт водки и других алкогольных напитков, морепродуктов, а также алмазов. Также президент США наложит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.

Напомним, что ранее ЕС запретил ввозить банкноты евро в РФ.

Источник: МинФин