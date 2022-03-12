Сколько военных ОВГЗ приобрели физлица

Клиенты Приватбанка через «Приват24» уже приобрели военных ОВГЗ на 170 млн грн. Количество заключенных соглашений по инвестициям в военные ценные бумаги — 363. Об этом сообщил Олег Серга, пресс-секретарь финучреждения.

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Динамики положительная

Если в первый день запуска продаж у «Приват24» было всего 17 сделок, то уже 11 марта — 119 инвестиций в мирное будущее страны. Кроме ПриватБанка, приобрести военные гособлигации можно через брокеров Wotan и ICU. Подробная инструкция — здесь.

Предыстория

Как известно, Министерство финансов провело уже 2 аукциона по размещению военных ОВГЗ, привлекли в госбюджет около 15 млрд грн. Львиную долю этой эмиссии выкупили отечественные банки. Гособлигаций еще на 20 млрд грн напрямую приобрел НБУ.

Источник: МинФин