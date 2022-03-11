Украина национализирует российские активы: Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон, определяющий порядок национализации Украиной активов, принадлежащих РФ или госкомпаниям агрессора. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
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Что определяет закон
Законом определены правовые основы принудительного изъятия по мотивам общественной необходимости объектов права собственности РФ, как государства, начавшего полномасштабную войну против Украины, и его госкомпаний.
Государство сможет национализировать движимое и недвижимое имущество, средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права, другое имущество (активы), которые находятся или зарегистрированы на территории Украины.
Изъятие российских активов осуществляется без возмещения. Кто попадет в список для дальнейшей конфискации будет определять Кабинет министров. Финальное решение принимается Советом национальной безопасности и обороны и вводит в действие своим указом президент.
Все национализированные активы будут находиться в собственности правительства. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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Что можно национализировать
К крупным активам в Украине, которые находятся в собственности РФ и приближенным к Кремлю бизнесменам, по информации ЭП, в частности, относятся:
- Киевстар — официально компанией владеет фирма VEON, контрольный пакет которой принадлежит российскому олигарху Михаилу Фридману и его бизнес-партнерам.
- Альфа-Банк — согласно данным НБУ, на 1 января 2022 года почти 90% акций принадлежат российскому олигарху Михаилу Фридману и его бизнес-партнерам.
- Банк «Форвард» — на 100% принадлежит российскому бизнесмену Рустаму Тарико, владельцу российского банка «Русский стандарт».
- Энергомашспецсталь — 92,7% акций завода владеет кипрской EMSS Holding Ltd, контрольный пакет акций которой принадлежит российской государственной корпорации «Росатом».
- «Татнефть-АЗС-Украина» — единоличным владельцем украинской компании является российская «Татнефть им. В. Д. Шашкина», 36% акций + 1 «золотая» акция которой принадлежат властям российской республики Татарстан.
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Источник: МинФин