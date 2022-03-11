​Украина национализирует российские активы: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон, определяющий порядок национализации Украиной активов, принадлежащих РФ или госкомпаниям агрессора. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

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Что определяет закон

Законом определены правовые основы принудительного изъятия по мотивам общественной необходимости объектов права собственности РФ, как государства, начавшего полномасштабную войну против Украины, и его госкомпаний.

Государство сможет национализировать движимое и недвижимое имущество, средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права, другое имущество (активы), которые находятся или зарегистрированы на территории Украины.

Изъятие российских активов осуществляется без возмещения. Кто попадет в список для дальнейшей конфискации будет определять Кабинет министров. Финальное решение принимается Советом национальной безопасности и обороны и вводит в действие своим указом президент.

Все национализированные активы будут находиться в собственности правительства. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Что можно национализировать

К крупным активам в Украине, которые находятся в собственности РФ и приближенным к Кремлю бизнесменам, по информации ЭП, в частности, относятся:

Киевстар — официально компанией владеет фирма VEON, контрольный пакет которой принадлежит российскому олигарху Михаилу Фридману и его бизнес-партнерам.

Альфа-Банк — согласно данным НБУ, на 1 января 2022 года почти 90% акций принадлежат российскому олигарху Михаилу Фридману и его бизнес-партнерам.

Банк «Форвард» — на 100% принадлежит российскому бизнесмену Рустаму Тарико, владельцу российского банка «Русский стандарт».

Энергомашспецсталь — 92,7% акций завода владеет кипрской EMSS Holding Ltd, контрольный пакет акций которой принадлежит российской государственной корпорации «Росатом».

«Татнефть-АЗС-Украина» — единоличным владельцем украинской компании является российская «Татнефть им. В. Д. Шашкина», 36% акций + 1 «золотая» акция которой принадлежат властям российской республики Татарстан.

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Источник: МинФин