Война в Украине ставит под угрозу производство чипов — Reuters

Из-за российского военного вторжения два ведущих производителей неона из Украины, которые обеспечивают около половины мирового спроса на этот газ, используемый в процессе производства компьютерных чипов, приостановили свою деятельность. Как пишет Reuters, это может дополнительно повысить цены и усугубить ситуацию с глобальным дефицитом чипов, передает Бизнес Цензор.

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По подсчетам агентства, около 45%-54% мирового неона, используемого для лазеров в процессе производства чипов, поставляли украинские компании «Ингаз» и «Крион». По оценкам компании по маркетинговым исследованиям Techcet, мировое потребление неона для производства микросхем в прошлом году достигло примерно 540 метрических тонн.

По словам представителей компаний, обе фирмы приостановили свою деятельность из-за развязанной Россией войны.

В частности, 24 февраля ООО «Криоин инжиниринг» (производит и поставляет по всему миру редкие газы высокой чистоты: неон, гелий, ксенон, криптон), расположенное в Одессе, прекратило свою деятельность. Компания производила от 10 до 15 тысяч кубометров неона в месяц.

Находящаяся в Мариуполе компания «Ингаз» до вторжения российских войск в Украину производила от 15 тысяч до 20 тысяч кубометров неона в месяц для клиентов на Тайване, в Корее, Китае, США и Германии, причем около 75% приходилось на производство чипов.

По словам Анджело Зино, аналитика CFRA, если российское вторжение затянется, производство чипов может значительно пострадать. Это может усугубить глобальный дефицит, вызванный пандемией коронавируса.

Министерство экономики Тайваня в своем комментарии для Reuters отметило, что тайваньские фирмы провели соответствующую подготовительную работу и имеют «безопасные запасы» неона.

Как отмечает агентство, крупным производителем неона также Китай, однако цены на него неуклонно растут — с октября прошлого года они увеличились в 4−5 раз.

По словам Ричарда Барнетта, директора по маркетингу Supplyframe, предоставляющей рыночные данные компаниям в мировых отраслях электроники, компании в других странах могут приступить к производству неона, но для увеличения потребуется от девяти месяцев до двух лет.

Источник: МинФин