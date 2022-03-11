Leroy Merlin увеличивает поставки и ассортимент в России и не собирается уходить из страны-агрессора

Французская сеть Leroy Merlin заявила, что продолжит работать на российском рынке, несмотря на варварскую агрессию РФ в Украине. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на письмо компании партнерам.

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«Несмотря на слухи, мы продолжаем работать и не планируем останавливать деятельность компании», — говорится в сообщении. В письме также говорится, что компания подтверждает, что не будет штрафовать партнеров за недопоставки. «Однако мы ожидаем от вас партнерского подхода и выполнения уровня сервиса. Нам с вами очень важно гарантировать наличие товаров для наших клиентов», — пишет компания.

Leroy Merlin отмечает, что после выхода некоторых игроков с российского рынка открыт к предложениям по увеличению поставок и расширению ассортимента.

Источник: МинФин