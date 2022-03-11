Финансы

Goldman Sachs спрогнозировал, как изменится экономика Европы, если РФ выключит газ. Три сценария

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 марта, 2022
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Почти четверть своих энергетических потребностей Европа закрывает благодаря природному газу. Треть которого импортируется из РФ. По прогнозам Goldman Sachs, любые дальнейшие разрывы в поставках голубого топлива негативно повлияют на экономику и инфляцию еврозоны, пишет CNBC.

Фото: Апостроф

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Природный газ снова оказался в центре внимания, после того как Россия предупредила, что может остановить поставки газа в Европу через «Северный поток-1».

Россия позиционирует такой шаг как ответ на решение Германии отказаться от запуска «Северного потока-2», а также на беспрецедентные санкции, которые западные страны ввели в ответ на российское вторжение.

Что прогнозирует Goldman Sachs

Главный экономист Goldman по европейским вопросам Свен Яри и его команда смоделировали несколько сценариев и оценили их возможное влияние на экономику ЕС.

Инвестбанк рассмотрел три потенциальных варианта развития кризиса:

  • Первый: дальнейших нарушений в поставках газа не происходит

  • Второй: импорт газа через Украину останавливается до конца года

  • Третий: РФ полностью останавливает экспорт газа в Европу до конца года

По оценкам Goldman, первый сценарий будет означать падение роста ВВП Европы на 0,6 процентного пункта, по сравнению с базовым сценарием банка на 2022 год. При этом в Великобритании этот показатель составит 0,1 пп, а в Германии — целых 0,9 пп.

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Полная остановка поставок газа будет означать падение ВВП Еврозоны на 2,2 пп в год по сравнению с базовым прогнозом. Особенно пострадают Германия и Италия — 3,4 пп и 2,6 пп соответственно.

С точки зрения инфляции, остановка импорта газа через украинскую ГТС прибавит к ней 0,7 оп, а полная остановка российского экспорта — 1,3 оп.

Перспектива дальнейшего подорожания энергоносителей вызвала рост беспокойства по поводу стагфляции, то есть роста инфляции при стагнации экономики.

Но решится ли РФ

В то же время стратеги BCA Research считают полную остановку экспорта маловероятной. Они указывают, что у российского бюджета остается все меньше источников дохода, поэтому экспорт газа становится критическим для российской экономики.

Конечно, Россия пытается диверсифицировать свои поставки. К примеру, в прошлом месяце было заключено новое соглашение с Пекином о поставках китайской энергетической корпорации дополнительных 10 миллиардов кубометров газа в год. Однако, по словам экономиста BCA Research Матье Савари, строительство нового трубопровода для этих поставок займет от двух до трех лет.

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Эксперт добавляет, что угрозы России подчеркивают сложность ситуации, в которой оказалась Европа.

«Пока не исчезнет надбавка за риск в ценах на нефть и природный газ, в Еврозоне будет длится период стагфляции. Инвесторам следует с осторожностью подходить к европейским рисковым активам в ближайшем будущем», — считает он.

Напомним

После начала российского вторжения западные страны начали одна за другой отказываться от российских энергоносителей. Так, 8 марта импорт российских нефти и газа запретили США.

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11 марта к ним присоединилась Австралия.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 марта, 2022
0 0 2 minutes read
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