Украина делает все возможное, чтобы восстановить электроснабжение Чернобыльской АЭС

Украинская сторона делает все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Фото: ЗН

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Мир в опасности

Министр пояснил, что электроснабжение на ЧАЭС обеспечивается несколькими линиями электропередачи. За прошедшие сутки в результате обстрела оккупантов была перебита последняя ЛЭП 750 кВ, которая поставляла электроэнергию на атомную станцию. В настоящее время там работают резервные мощности — дизельгенераторы.

«Украина делает все, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение. Оно необходимо, в частности, для охлаждения отработанного ядерного топлива, которое там хранится», — подчеркнул Герман Галущенко.

Он сообщил, что украинская сторона направила запрос оккупантам о предоставлении коридора для ремонтных бригад и проведения соответствующих работ.

Герман Галущенко поблагодарил всех энергетиков, которые продолжают выполнять свои рабочие обязанности в условиях боевых действий.

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Особую благодарность и поддержку министр выразил персоналу ЧАЭС и ЗАЭС, который находится на рабочих местах на протяжении многих суток в условиях оккупации. Он подчеркнул, что работа энергетиков в условиях постоянного физического и психологического давления со стороны оккупантов — настоящий героизм.

Герман Галущенко снова обратился к международному сообществу отреагировать на ситуацию. «Это важно для безопасности не только Украины или Европы, но и всего мира. Военные должны покинуть ядерные объекты. И мы предлагаем, чтобы соответствующие миссии ОБСЕ, МАГАТЭ дислоцировались на станциях, чтобы обеспечить безопасность этих объектов. Но ключевое — закрыть небо над Украиной», — подчеркнул глава Минэнерго.

Источник: МинФин