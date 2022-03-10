Финансы

НБУ не будет оценивать устойчивость банков в 2022 году и запретит им выплачивать дивиденды

Photo of Admin Admin Send an email 7 часов agoОбновлено: 10 марта, 2022
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Правление НБУ утвердило Постановление «О некоторых вопросах деятельности банков Украины и банковских групп». Документ утвердил Правила работы банков в связи с введением в Украине военного положения (есть в распоряжении «Минфина»).

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Регулятор решил не проводить в 2022 году ежегодную оценку устойчивости банков .

Также НБУ запретил подопечным:

  • Осуществлять распределение капитала в любой форме, за исключением перечисления прибыли на увеличение уставного капитала, формирования общих резервов и фондов банка, включаемых в основной капитал, покрытия убытков прошлых лет;
  • Выплачивать дивиденды акционерам, кроме выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

Запрет не распространяется на государственные банки, дивиденды которых направляются пополнение Государственного бюджета Украины.

Ограничения для связанных лиц

Во время военного положения банкам также запрещено:

1) осуществление активных операций с связанными с банком лицами в части заключения новых кредитных договоров и договоров о предоставлении банком финансовых обязательств, заключения договоров о внесении изменений в кредитные договоры по увеличению сроков пользования активами и/или увеличению сумм кредитов и финансовых обязательств ;

2) досрочный возврат вкладов (депозитов) связанным с банком лицам, кроме направления досрочно возвращенных средств на увеличение капитала банка.

Читайте также: Рейтинг устойчивости банков за 4 квартал 2021 года: госбанки выросли, Мегабанк упал

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 7 часов agoОбновлено: 10 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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