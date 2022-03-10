Кто покупает «военные» гособлигации

Второй выпуск военных ОВГЗ на 6,6 млрд грн снова преимущественно выкупили отечественные банки. Правда, есть признаки вовлечения других групп инвесторов. Это следует из анализа статистики НБУ.

0

Подробности

8 марта состоялся второй аукцион по размещению «военных» ОВГЗ, в ходе которого было привлечено 6,6 млрд грн, что несколько меньше, чем во время дебютного аукциона. Если на первом аукционе поступило всего 10 заявок, то на втором — 31. Это может свидетельствовать о диверсификации базы покупателей.

Еще на 20 млрд грн военные ОВГЗ напрямую выкупил НБУ, увеличив свой портфель до 330 млрд грн.

Динамика портфеля

Как известно, первую эмиссию военных ОВГЗ на 8,1 млрд грн выкупили преимущественно банки, в частности только Ощадбанк отчитался об инвестировании 3 млрд грн.

А вот после второго аукциона банковский портфель ОВГЗ сократился на 7,6 млрд грн.

Вложения физлиц в ОВГЗ уменьшились на 0,7 млрд — до 24,9 млрд грн

Вложения юрлиц уменьшились на 2 млрд — до 78,7 млрд грн

То есть общее сокращение вложений в ОВГЗ с 9 на 10 марта составило около 10 млрд грн. Вместе с тем следует отметить, что на 9 марта приходилось погашение крупного выпуска ОВГЗ на 17,8 млрд грн.

Сегодня, 10 марта, должны быть погашены ОВГЗ еще на 36,3 млн. евро (эквивалент около 1 млрд грн).

Исходя из этой информации, следует признать, что второй выпуск военных ОВГЗ также преимущественно выкупили банки, хотя есть признаки присоединения и других групп инвесторов.

У физлиц есть возможность

Следует отметить, что с начала недели физлица получили возможность легко инвестировать в военные ОВГЗ онлайн. Соответствующие сервисы предложили, в частности, ПриватБанк, инвесткомпании Wotan и ICU. Подробную инструкцию — смотрите здесь.

Источник: МинФин