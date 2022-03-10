Клиенты ПриватБанка получили на кассах миллиард наличными

С начала военных действий в Украине клиенты Приватбанка получили через кассы торговых точек более 1 млрд грн наличных благодаря сервису «Наличные на кассе». Об этом сообщает Олег Серга, пресс-секретарь Приватбанка.

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Лучшая альтернатива банкомату

Такая услуга дает возможность при покупке товара на кассе магазина получить средства с банковской карты — от 500 до 6 тыс грн в зависимости от торговой точки. В условиях военного положения это безопаснее, чем поиск банкомата для снятия наличных. Но проблема состоит в том, что не все кассы имеют достаточный объем наличных денег.

Ежедневно операции по выдаче наличных осуществляется в 7 тысячах POS-терминалов Приватбанка. На сегодняшний день обналичить можно на кассах 21 национальных и региональных торговых сетей, аптек и АЗС. Также этот сервис подключается сейчас и для розничных торговых точек. В ближайшие дни в «Наличные на кассе» подключатся еще 16 торговых сетей и АЗС, а 11 проводят тестирование технологии и готовятся к предоставлению услуги.

Напомним: НБУ призвал в случае необходимости снимать наличные деньги на кассах вместо банкоматов еще неделю назад.

Где можно воспользоваться услугой

Сеть супермаркетов, магазинов:

«АТБ», «Сильпо», «Фора», «FOZZY», «VARUS», «NOVUS» (до 500 грн),

ROSHEN (до 500 грн),

«ЛотОК», «Thrash!» (Траш), «Точка», «Сим23» (до 2 000 грн);

АЗС:

«ОККО», «Укрнефть» (до 5 000 грн), «БРСМ-Нефть» (до 500 грн). На АЗС «WOG» — 6000 тыс грн.

Аптеки:

«Белая ромашка», «Аптека Доброго Дня», «Аптека низких цен», «Аптека Копейка», «Аптека 9−1−1», «Аптека оптовых цен»;

Другие сетевые торговцы:

Линия магазинов «EVA» (до 2 000 грн).

Источник: МинФин