ЕБРР предоставляет 2 миллиарда евро помощи

Европейский банк реконструкции и развития согласовал выделение Украине и принимающим беженцев странам €2 млрд помощи, сообщает пресс-служба ЕБРР.

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€2 млрд будут направлены на поддержку Украины и тех стран, которые принимают украинских беженцев. Деньги будут направлены на поддержание финансирования торговли, энергетической безопасности, муниципальных услуг и других приоритетных направлений, способствующих повышению устойчивости и жизни.

Эту помощь можно будет направить в поддержку украинских компаний. По возможности предприятия могут получить помощь в переезде для продолжения функционирования в другой стране. Пакет для муниципальных властей поможет в решении таких неотложных вопросов как прием беженцев и их распределение.

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Решение о предоставлении €2 млрд является первым раундом поддержки и было одобрено Советом директоров ЕБРР сегодня, 9 марта.

ЕБРР также предусматривает программу реконструкции, предусматривающую восстановление критической инфраструктуры, предоставление услуг, восстановление средств существования бизнеса. В то же время такая программа начнется тогда, когда будет разрешать ситуация.

Источник: МинФин