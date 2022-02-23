Запасов газа в Украине хватит на семь дней – эксперт

Запасов газа в Украине будет достаточно для снабжения дома и критически важной инфраструктуры примерно на семь дней, заявил глава отдела глобальной экономики Польского экономического института Марек Вонсински, комментируя экономическую ситуацию в стране.

По мнению эксперта, сам риск возникновения конфликта сильно ударил по украинской экономике. Гривна, как он указал, упала до рекордно низкого уровня, достигнув 29 гривен за доллар, что означает, что обменный курс гривны упал на 12 процентов с ноября. Он добавил, что расходы по долгу Украины также растут, а процентная ставка по облигациям выросла более чем на 2,5 п.п. по сравнению с ситуацией полгода назад, пишет Первая Лента со ссылкой на PAP.

«Конфликт приведет к оттоку иностранных инвесторов, которые вкладывали средства в украинскую экономику в последние годы», — сказал он.

Эксперт отметил, что Украина сильно пострадает от нехватки сырья, если поставки прекратятся.

«Около 50 процентов нефти импортируется из Беларуси, а имеющихся запасов газа может хватить для обеспечения поставок в жилые дома и объекты жизнеобеспечения всего на 5-7 дней», — указал он.

Он сообщил, что ВВП Украины сократился более чем вдвое в 2013-2015 годах и пока не вернулся к уровню 2013 года.

Ранее мы сообщали, в Украине могут ввести чрезвычайное положение.