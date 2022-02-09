Это не предел: цены на бензин поднимутся еще

С начала 2022 года цены на топливо бьют все рекорды. Только в январе и феврале цены на бензин и дизель поднялась на 2-3 гривны.

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн рассказал, что главными причина роста цен являются подорожание нефти и изменение курса национальной валюты. Он предполагает, что это не последний рост цен на топливо. По его мнению, в феврале цена подскочит еще на две гривны, пишет Первая Лента со ссылкой на Укринформ.

«Все будет зависеть от уровня напряжения с РФ. Она не только на нас влияет, тянет падение курса гривны, но и держит в напряжении весь мир, компании, мировых потребителей. Те опасаются, что если у нас будет горячая фаза, это вызовет дефицит на глобальном рынке», – говорит Куюн.

Он добавляет, что если не будет масштабного наступления со стороны России, то цена должна пойти в сторону снижения.

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