В Украине подскочили цены на продукты: сколько теперь стоят мясо, молоко и яйца

В Украине в феврале изменились цены на главные продукты, которые покупают украинцы. Мясо, молоко и яйца в Украине резко подорожали.

Новую ценовую политику магазинов опубликовали на сайте Минфина. Там сообщили, что средние цены на подсолнечное масло производителя «Олейна» снизились по сравнению с январем и составляют 56,06 грн (850 мл). В первый месяц зимы украинцам предлагали покупать его по 57,45 грн, пишет Первая Лента.

В тоже время средние цены на масло торговой марки «Щедрый Дар» рафинированное, наоборот – повысились — 57,60 грн (870 мл), хотя ранее можно было потратить 54,93 грн.

В тоже время подешевели куриные яйца марки Квочка». Сейчас они стоят 39,00 грн. за 10 штук, тогда как в январе цена была — 41,03 грн. За торговую марку «Ясенсвіт в среднем придется отдать 40,03 грн за 10 штук. В январе цена составляла 40,52 грн.

Молоко продолжает дорожать. За молоко марки «Яготинське» (2,6% 900 мл) придется заплатить 33,15 грн (январь – 31,25 грн).

Средние цены на молоко марки «Простоквашино» составляют 32,95 грн, в январе они были на уровне 31,36 грн.

Ранее мы сообщали, что украинцам стоит готовиться к повышению тарифов.