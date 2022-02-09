500 грн за бустер: когда начнут выплаты

Сегодня, десятого февраля, Кабинет министров Украины расширил программу «єПідтримка». Согласно расширению, правительство согласовало выплату 500 грн украинцам за бустерную вакцинацию от COVID-19.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства рассказал, что выплата денег начнется с 14 марта. Также украинцы от 60 лет и граждане с инвалидностью I и II группы уже с февраля смогут потратить «тысячу Зеленского» на лекарства и оплату жилищно-коммунальных услуг, пишет Первая Лента со ссылкой на Сегодня.

Также Кабинет министров принял решение разрешить украинцам тратить «ковидные деньги» на протяжении девяти месяцев, а не четырех, как было раньше.

Напомним, что с 7 февраля программа была расширена на подростков от 14 лет. Свою тысячу они могут потратить на образовательные курсы и канцтовары.

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