В Ощадбанке рассказали, почему с первого апреля заблокируют карты жителей ОРДЛО

В Ощадбанке снова напоминают о том, что жители ОРДЛО и переселенцы до 31 марта текущего года должны посетить отделение «Ощадбанка», чтобы получить там новые карты для социальных выплат. Все карты, срок которых закончится до этого периода, не будут работать.

В банке рассказали о том, почему приняли такое решение. Представитель финансового учреждения в Донецкой области Светлана Ивенко рассказал детали, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Она рассказала, что необходимость перевыпуска карт для зачисления пенсий переселенцам и жителям ОРДЛО возникла из-за наличия мошеннических схем с банковским картами.

«К большому сожалению, на сегодняшний день такое случается. Мы не в силах проверить, жив ли клиент нашего банка, или нет. Как следствие, были приняты такие решения. Это позволит защитить как государственные деньги, так и имущество людей, получающих пенсии», — заявила Ивенко.

Ранее Ощадбанк сделал важное напоминание жителям ОРДЛО.