Доллар снова подорожал: новые ценны в обменниках

В последнее время курс доллара по отношению к гриве растет. Сегодня, 27 января, цены в обменниках снова выросли. Также ценны выросли и в официальных данных от Национального банка Украины.

Так один доллар США сейчас равен 28,79 грн, 1 евро стоит 32,48 грн, за один злотый придется заплатить 7,08 грн, а за 10 российских рублей – 3,64 грн, пишет Первая Лента.

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева составляет в среднем 28,95 грн/долл. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 28,70 грн за долл., евро – 32,20 грн за евро. Курс гривни к евро- до 32,70 грн/евро.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,80/28,82 грн/долл., к евро — на уровне 32,47/32,50 грн/евро.

Ранее эксперты прогнозировали, что в январе 2022 года курс доллара будет держаться возле отметки 28,5 грн/доллар.

Ранее мы сообщали, что Monobank представил свои банкоматы, представлены первые фотографии.