Эксперт предупредил украинцев о существенном подорожании в 2022 – нужно приготовиться
Павел Кухта рассказал, чего стоит ожидать
В 2022 году украинцев может ожидать завершении пандемии коронавирусной инфекции, а также существенное подорожание продуктов. Такое мнение выразил экономист Павел Кухта.
Он цитирует заявление Всемирной организации здравоохранения о том, что вакцинация будет способствовать тому, что, скорее всего, в конце 2022 пандемия закончится. Эксперт на это надеется, как и все украинцы, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.
Также он отметил, что 2022 год удивит украинцев и ростом цен на продукты. При этом, цены пойдут вверх.
«Подорожание энергоносителей, которое мы видели в 2021 году, теперь выливается в то, что дорожают продукты питания… Теперь нас ожидает рост цен на продовольствие уже с весны. Уже сейчас мы это чувствуем, есть аналитика по этому поводу. Знаменитый борщевой набор существенно подорожал», — подчеркнул Кухта.
Эксперт отметил, что украинское правительство должно уже сейчас прорабатывать этот вопрос, чтобы потом не было шокирующих цен на продукты.
Ранее эксперт предупредила украинцев о том, что продукты подорожают уже в ближайшее время.