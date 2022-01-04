Эксперт предупредил украинцев о существенном подорожании в 2022 – нужно приготовиться

В 2022 году украинцев может ожидать завершении пандемии коронавирусной инфекции, а также существенное подорожание продуктов. Такое мнение выразил экономист Павел Кухта.

Он цитирует заявление Всемирной организации здравоохранения о том, что вакцинация будет способствовать тому, что, скорее всего, в конце 2022 пандемия закончится. Эксперт на это надеется, как и все украинцы, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

Также он отметил, что 2022 год удивит украинцев и ростом цен на продукты. При этом, цены пойдут вверх.

«Подорожание энергоносителей, которое мы видели в 2021 году, теперь выливается в то, что дорожают продукты питания… Теперь нас ожидает рост цен на продовольствие уже с весны. Уже сейчас мы это чувствуем, есть аналитика по этому поводу. Знаменитый борщевой набор существенно подорожал», — подчеркнул Кухта.

Эксперт отметил, что украинское правительство должно уже сейчас прорабатывать этот вопрос, чтобы потом не было шокирующих цен на продукты.

Ранее эксперт предупредила украинцев о том, что продукты подорожают уже в ближайшее время.