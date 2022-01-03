Финансы

Нас ждет существенное подорожание — эксперт предупредила украинцев

Речь не только о тарифах, но и о продуктах

Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 30 декабря, 2021
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2022 год будет непростым для украинцев. Уже в ближайшее время тарифы практически на все предоставляемые услуги вырастут.

Эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно рассказала, что украинцам нужно готовиться к худшему. Она рассказал, чего именно ожидать, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

Эксперт заявила, что водоканалы уже подняли тарифы. Самый большой тариф будут иметь жители Бердянска, Запорожья и Умани. В столице, по данным эксперта, цены выросли на 20 процентов, но это не предел.

«Что касается электрической энергии, то бизнес в январе получил приблизительный тариф – 7 грн за 1 кВт·ч. После конца отопительного сезона на лето ожидается 10 грн. Все бизнесы говорят, что не потянут, поскольку и газ дорогой – более 40 грн за 1 куб м, – и электрическая энергия», — рассказала эксперт.

Она считает, что таким образом, цены пойдут вверх на овощи и фрукты. Кристина Ненно прогнозирует подорожание всех товаров первого потребления.

Ранее мы сообщали, что цены на хлеб в Украине могут взлететь уже в ближайшее время.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 30 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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