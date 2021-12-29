Цены на хлеб могут взлететь – эксперт предупредил украинцев

Уже в ближайшее время в Украине цены на хлеб могут взлететь на 30 процентов. Такое заявление сделал президент «Всеукраинской ассоциации пекарей», директор ООО «КИЕВ ХЛЕБ» Юрий Дученко.

Он заявил, что из-за значительного подорожания газа пищевую и перерабатывающую отрасли в Украине поставили на грань выживания. Также он добавил, что на сегодняшний день у хлебопеков существует реальная угроза остановки производства, пишет Первая Лента со ссылкой на ПолитНавигатор.

«Не хочу сгущать краски, но вот несколько цифр. Газ за год подорожал в 10 раз. Если год назад в себестоимости единицы хлеба (сорт украинский) газ составлял 50 коп, то сегодня мы говорим уже о 5 гривнах. То есть, все составляющие себестоимости у нас выросли. Идет речь о 30-процентном подорожании хлеба массовых сортов потребления», – заявил эксперт.

В тоже время он обвиняет сетевые магазины, которые являются основными покупателями хлеба. Однако последние не позволяют сделать повышение на определенный процент.

Хлебопеки обратились к властям с просьбой срочно вмешаться в процесс.

Ранее мы сообщали, что с первого января в Украине поднимут цены на доставку газа.