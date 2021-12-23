Общество

В ОРДО назвали цены на продукты для «новогодней корзины» в «ДНР»

За такой набор придется заплатить более 1000 рублей

Photo of Виктор Виктор Send an email 1 час agoОбновлено: 23 декабря, 2021
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В ОРДО подсчитали цены во сколько в среднем местным жителям обойдется традиционная «новогодняя корзина» в преддверии следующего года, которая украсит стол жителей «республики» во время праздника.

Так в среднем за набор, в состав которого входят бутылка шампанского, баночка красной икры, мандарины и конфеты, придется заплатить примерно в 1200 рублей без учета акций. В тоже время если попасть на новогодние скидки, то такой набор может обойтись в 1000 рублей, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Местные паблики отмечают, что по акции можно приобрести только некоторые фирмы шампанского и красной икры, отдельные сорта мандарин, в то время как на наборы конфет акции не действуют.

Так, например, по акции мандарины в супермаркетах «первый республиканский» можно по акции купить за 64 рубля за килограмм, в «Молоко» – без акции по 75 рублей за килограмм, а в «Парусе» – 89 рублей за килограмм без акции.

Ранее в «ДНР» заявили, что готовы к боевым действиям.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 1 час agoОбновлено: 23 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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