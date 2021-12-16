Стало известно, когда украинцы начнут получать обещанные 1000 гривен за прививку

Стало известно, когда украинцы начнут получать обещанные 100 гривен за вакцинацию. Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, который пройдут полный курс вакцинации от коронавируса тысячу гривен.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что его ведомство завершает все нюансы и первые выплаты можно будет получить уже 20-21 декабря, пишет Первая Лента со ссылкой на BBC News. Украина.

«Минэкономики обещает, что все бюрократические проблемы решат до 20 декабря, деньги начнут приходить с 20-21 декабря», — отметил глава Минцифры.

В тоже время он добавил, что после подачи заявки на получения этих средств они могут появиться на карте до десяти дней. В то же время Федоров надеется, что всем же выплаты удастся провести в более короткие сроки.

Напомним, что второго декабря Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн, которые будут направлены на выплаты украинцам за вакцинацию.

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