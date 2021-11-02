В «Дії» появились COVID-сертификаты на основании ПЦР-тестов

С вчерашнего дня, первого ноября, в приложении «Дія» начала работать функция генерирования COVID-сертификатов для людей, которые сдали негативный ПЦР-тест. На данный момент эта функция работает в тестовом режиме.

Министерство цифровой трансформации сообщило, что на данный момент сертификат можно только на основании ПЦР-тестов четырех лабораторий: «ДІЛА», «Эскулаб», «Смартлаб» и «Днепролаб». При этом на данный момент продолжается работа над тем, чтобы подключить больше лабораторий, пишет Первая Лента.

Для того, чтобы получить COVID-сертификат на основании негативного ПЦР-теста необходимо сначала обновить приложение «Дія». Дальше нужно в разделе «Услуги» выбрать пункт «COVID-сертификаты», нажать «Сгенерировать сертификат» и дать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения.

Сертификат будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа.

В настоящее время в «Дії» можно получить международный, «зеленый» и «желтый» сертификаты о вакцинации против коронавируса.

Ранее мы сообщали, что в Украине все-таки будет обязательная вакцинация.