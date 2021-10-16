В «красную зону» карантина переходят еще 4 области

С 18 октября в «красную» зону эпидемической опасности распространения COVID-19 переходят Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. Об этом сообщает Delo.ua cо ссылкой на министра Кабинета министров Олега Немчинова.

Фото: slovoidilo.ua

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«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 18 октября 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей», — написал он.

Также комиссия постановила применить на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности.

Напомним

Сегодня в Украине действует адаптивный карантин, согласно которому существуют четыре уровня эпидемической опасности: зеленый, желтый, оранжевый, красный. С 23 сентября вся Украина была переведена в «желтую» зону. С 15 октября в «красной» зоне находится Херсонская область.

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Ограничения в «желтой» зоне

запрещены массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 м² площади или наполненностью залов более двух третей мест в каждом зале;

в ресторанах не более четырех человек могут сидеть за столиком, расстояние между столами — минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры могут работать с заполненностью залов меньше двух третей мест, или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры будут работать в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 м² площади.

ОБНОВЛЕННЫЕ ПРАВИЛА КАРАНТИНАОграничения в «красной» зоне

В «красной» зоне сохраняются все предыдущие ограничения, а также запрещается:

работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

работа непродовольственных рынков и магазинов;

работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, в том числе кинотеатров и театров;

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

массовые мероприятия, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных видов спорта без зрителей.

В то же время в «красной» зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

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Источник: МинФин