Финансы

Бали открывает границы для туристов

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа ago
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Индонезийский курортный остров Бали после перерыва, вызванного пандемией covid-19, открыл границы для туристов из 19 стран, сообщает Delo.ua со ссылкой на BBC.

Фото: planetware.com

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На фоне снижения количества новых больных коронавирусом правительство Индонезии стремится постепенно восстановить туризм на острове Бали.

На сегодняшний день на Бали имеют право въезжать полностью вакцинированные путешественники из 19 стран: Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Новой Зеландии, Кувейта, Бахрейна, Катара, Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Лихтенштейна, Италии, Франции, Португалии, Испании, Швеции, Польши, Венгрии и Норвегии.

После прибытия на остров люди должны отбыть пятидневный карантин в отеле.

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В BBC отмечают, что со временем правительство рассмотрит возможность сокращения периода карантина до трех дней, а позже вообще полностью отменит это требование.

Напомним

В августе Европейский союз официально признал украинские covid-сертификаты в приложении Дія.

Венгрия с 7 августа разрешила свободный въезд гражданам Украины при использовании наземных пунктов пропуска.

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Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа ago
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