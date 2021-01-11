Международный рынок: Доллар укрепляется к большинству валют
Курс доллара США уверенно растет к большинству мировых валют. Об этом пишет Investing.com.
Фото: ua-retail.com
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Что с курсами валют
Юань незначительно снижается. Потребительская инфляция в Китае по итогам 2020 года составила 2,5%, в то время как цены производителей снизились на 1,8%.
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Народный банк Китая (НБК) предоставил банкам 5 млрд юаней в рамках операций обратного РЕПО. Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.
Австралийский доллар дешевеет к доллару США, несмотря на данные о росте розничных продаж в Австралии в ноябре на 7,1%. Это максимальные темы увеличения розничных продаж в стране за полгода. Предварительно было объявлено о повышении на 7%, и аналитики не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.
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По состоянию на 8:31 евро снизился к доллару на 0,25% — до $ 1,2188 по сравнению с $ 1,2218 на закрытие рынка в пятницу. Доллар к иене вырос на 0,17% — до 104,12 иены против 103,94 иены по итогам предыдущей сессии.
К китайскому юаню доллар подрос на 0,02% — до 6,4762/$ 1 с 6,4746/$ 1 на закрытие предыдущих торгов.
Австралийский доллар теряет 0,67% в паре с долларом США, торгуясь на уровне $ 0,7705.
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Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,31%.
Источник: МинФин