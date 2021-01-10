Опубликован рейтинг «силы паспортов». Украина на 41-й строчке
Согласно данным Индекса паспортов мира на I квартал 2021 года, Украина заняла в рейтинге 41 место. Об этом «Минфину» рассказали в компании Henley & Partners, которая подготовила индекс.
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Если не брать во внимание фактические ограничения на перемещения из-за коронавируса, японский паспорт третий год подряд продолжает удерживать первую позицию в рейтинге. Граждане Японии могут без виз путешествовать в 191 страну.
На втором месте Сингапур, для граждан которого открыт безвизовый режим с 190 странами, а на третьем месте Южная Корея и Германия — по 189 стран.
Украина поднялась в рейтинге на две строчки и занимает 41-е место с возможностью путешествовать без визы в 130 стран мира. В период с сентября по январь прошлого года Украина заключила взаимное безвизовое соглашение с Колумбией.
Россия в рейтинге заняла 50-е место, Беларусь — 70-е.
Чего ожидать дальше
Как отмечают эксперты, в прошлом году пандемия коронавируса значительно повлияла на передвижения. Действующие безвизовые соглашения были по факту приостановлены, а доступ к основным направлениям работы и путешествий ограничен.
Ослабление пандемического кризиса приведет к постепенной отмене временных ограничений, нормализации поездок и трудовой миграции.
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Согласно прогнозу, Украина восстановит безвизовый режим для поездок в ЕС и получит доступ к нескольким новым направлениям. Спрос на рабочую силу в Европе будет продолжать расти, что вызовет дальнейший миграционный отток из страны.
Источник: МинФин