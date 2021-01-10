Небанковский рынок пополнили три новых участника
Нацбанк внес в Государственный реестр финансовых учреждений ООО «Кул Кредит» и ООО «ФК «Новый Свет». Еще одним учреждением, которое пополнило рынок, стало ООО «Благо Лизинг». Об этом говорится в сообщении регулятора.
Фото: bank.gov.ua
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Принятие решений
Такие решения принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 30 декабря 2020.
Какие услуги будут предоставлять компании
НБУ выдал «Кул Кредит» лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита.
«ФК «Новый мир» — три лицензии: на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, на оказание услуг по факторингу, а также на предоставление услуг по финансовому лизингу.
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Оба учреждения воспользовались правом одновременно подать заявления и о включении в Реестр, и о выдаче лицензии.
«Благо Лизинг», которое было включено в реестр, на сегодня еще не имеет лицензии на предоставление услуг по финансовому лизингу.
Также комитет НБУ принял решение выдать три новые лицензии еще одному финучреждению — ЧАО «СК «Евроинс Украина» — на такие виды страхования:
- обязательное авиационное страхование гражданской авиации;
- добровольное страхование железнодорожного транспорта;
- добровольное страхование сельскохозяйственной продукции.
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Страховая компания до этого имела ряд лицензий и занималась преимущественно моторными видами страхования — страхованием гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (по внутренним договорам страхования) и страхованием наземного транспорта (кроме железнодорожного).
Источник: МинФин