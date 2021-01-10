Финансы

Более $200 млрд. Илон Маск закрепил лидерство в рейтинге самых богатых людей планеты

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Состояние основателя компании Tesla Илона Маска, который на этой неделе был признан самым богатым человеком в мире, уже превышает $ 200 млрд, сообщает Bloomberg.

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По состоянию на 9 января состояние Маска достигло $ 209 млрд. На втором месте в списке самых богатых людей в мире основатель Amazon Джефф Безос с $ 186 млрд, а на третьем Билл Гейтс, состояние которого Bloomberg оценивает в $ 134 млрд.

Также по данным издания, состояние более $ 100 млрд имеют владелец контрольного пакета LVMH Барнар Арно и основатель Facebook Марк Цукерберг.

Причины богатства

Основная причина увеличения состояния Маска — стремительный рост стоимости акций Tesla. Общая стоимость компании на этой неделе достигла $ 834 млрд, а за год акции Tesla подорожали на 814%.

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Всего, по информации Bloomberg, в прошлом году состояние 500 самых богатых людей мира выросло на рекордные $ 1,8 триллиона, или на 31%.

Источник: МинФин

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