США могут ввести санкции против китайских компаний Alibaba и Tencent

США могут добавить Alibaba и Tencent в список компаний, запрещенных для торгов на фондовых рынках. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Как пишет WSJ, чиновники Госдепартамента и Министерства обороны США в последние недели обсуждали расширение черного списка компаний, запрещенных для американских инвестиций из-за предполагаемых связей с китайскими военными и спецслужбами. По информации СМИ, план добавления этих компаний в черный список остается в стадии обсуждения и может не состояться.

Tencent и Alibaba — две наиболее дорогие публичные компании Китая с совокупной рыночной капитализацией более $ 1,3 трлн. Акциями в них владеют десятки американских фондов и другие инвесторы.

История противостояния

Правительство США объявило первоначальный черный список китайских компаний, в которые не могут инвестировать американцы в ноябре 2020 года. В него вошла 31 компания.

В декабре США включили в черный список еще четыре китайские компании. Среди них нефтегазовая корпорация CNOOC и производитель микрочипов SMIC. «Пентагон готов решительно противодействовать стратегии Китая по развитию военно-гражданского синтеза, целью которого выступает модернизация Народно-освободительной армии Китая путем обеспечения доступа к передовым технологиям», — пояснили свое решение в США.

Как сообщал «Минфин», на этой неделе Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) решила отказаться от делистинга акций трех китайских мобильных операторов (China Mobile, China Telecom и China Unicom), которые попали в черный список для инвестиций. Однако вскоре после новых указаний со стороны министерства финансов, NYSE заявила, что все же проведет делистинг акций этих компаний.

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В свою очередь Китай заявил, что примет необходимые меры для защиты прав и интересов китайских предприятий из-за делистинга. КНР считает, что американская сторона использует государственные меры «для подавления китайских предприятий, что не соответствует рыночным правилам и нарушает рыночную логику».

Источник: МинФин