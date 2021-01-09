Финансы
С сегодняшнего дня в Украине действует жесткий карантин. Что не будет работать
Жесткие карантинные ограничения будут действовать в Украине с 8 по 24 января.
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В этот период не будут работать:
- учебные заведения, кроме дошкольных;
- кафе, бары, рестораны, развлекательные заведения, ТРЦ, кроме покупки товаров первой необходимости;
- учреждения культуры, фитнес-залы, бассейны;
- непродовольственные рынки (продовольственные — с ограничениями);
- кинотеатры и учреждения культуры.
Также запрещены все массовые мероприятия, кроме официальных спортивных.
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Продолжат работать:
- общественный транспорт;
- супермаркеты, аптеки;
- банки, почтовые отделения;
- АЗС (без зон общественного питания);
- гостиницы;
- салоны красоты и парикмахерские (по предварительной записи);
- внутренние авиаперевозки.
Как локдаун повлияет на экономику
Национальный банк прогнозирует потери экономики Украины на уровне 0,2 п.п. ВВП в связи с введением локдауна с 8 по 24 января 2021 года.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года составит около 3%. В дальнейшем ситуация улучшится.
Источник: МинФин