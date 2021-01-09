С сегодняшнего дня в Украине действует жесткий карантин. Что не будет работать

Жесткие карантинные ограничения будут действовать в Украине с 8 по 24 января.

11

В этот период не будут работать:

учебные заведения, кроме дошкольных;

кафе, бары, рестораны, развлекательные заведения, ТРЦ, кроме покупки товаров первой необходимости;

учреждения культуры, фитнес-залы, бассейны;

непродовольственные рынки (продовольственные — с ограничениями);

кинотеатры и учреждения культуры.

Также запрещены все массовые мероприятия, кроме официальных спортивных.

Читайте также: Украинцы боятся бедности больше, чем болезни — опрос

Продолжат работать:

общественный транспорт;

супермаркеты, аптеки;

банки, почтовые отделения;

АЗС (без зон общественного питания);

гостиницы;

салоны красоты и парикмахерские (по предварительной записи);

внутренние авиаперевозки.

Как локдаун повлияет на экономику

Национальный банк прогнозирует потери экономики Украины на уровне 0,2 п.п. ВВП в связи с введением локдауна с 8 по 24 января 2021 года.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года составит около 3%. В дальнейшем ситуация улучшится.

Источник: МинФин