Финансы

С сегодняшнего дня в Украине действует жесткий карантин. Что не будет работать

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Жесткие карантинные ограничения будут действовать в Украине с 8 по 24 января.

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В этот период не будут работать:

  • учебные заведения, кроме дошкольных;
  • кафе, бары, рестораны, развлекательные заведения, ТРЦ, кроме покупки товаров первой необходимости;
  • учреждения культуры, фитнес-залы, бассейны;
  • непродовольственные рынки (продовольственные — с ограничениями);
  • кинотеатры и учреждения культуры.

Также запрещены все массовые мероприятия, кроме официальных спортивных.

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Продолжат работать:

  • общественный транспорт;
  • супермаркеты, аптеки;
  • банки, почтовые отделения;
  • АЗС (без зон общественного питания);
  • гостиницы;
  • салоны красоты и парикмахерские (по предварительной записи);
  • внутренние авиаперевозки.

Как локдаун повлияет на экономику

Национальный банк прогнозирует потери экономики Украины на уровне 0,2 п.п. ВВП в связи с введением локдауна с 8 по 24 января 2021 года.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года составит около 3%. В дальнейшем ситуация улучшится.

Источник: МинФин

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