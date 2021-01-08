За декабрь портфель ОВГЗ нерезидентов вырос на 10 миллиардов, физлиц — на 2,2 миллиарда

По данным НБУ, объем ОВГЗ в собственности нерезидентов за декабрь 2020 года вырос на 10 млрд грн: с 75,27 млрд грн на 1 декабря до 85,29 млрд грн на 31 декабря.

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За этот же период физлица нарастили объем вложений в государственные ценные бумаги на 2,23 млрд грн: с 8,87 млрд грн до 11,1 млрд грн.

Больше всего ОВГЗ в декабре купили банки. Объем гособлигаций в их собственности вырос за декабрь с 460,6 млрд грн до 519,4 млрд грн — то есть почти на 59 млрд грн.

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«В декабре объем ОВГЗ в собственности физических лиц в гривне вырос сразу на 65% и достиг 3,6 млрд грн. По долларовым рост на 12% за месяц — до $ 257 млн.

33% портфеля населения — гривна, остальные — доллар и евро», — прокомментировал декабрьские результаты финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Статистика за год

В целом за 2020 год портфель ОВГЗ нерезидентов «похудел» на 32,43 млрд грн: со 117,72 млрд грн до 85,29 млрд грн.

А вот объемы вложений физлиц в гособлигации немного подросли: с 9,77 млрд грн до 11,1 млрд грн.

Что касается банков, то они поставили рекорд: всего за 2020 год портфель гособлигаций в их собственности увеличился на 182,94 млрд грн (с 336,46 млрд грн до 519,4 млрд грн).

Доля банковского сектора в структуре собственников государственного долга достигла 52,4%. Это максимальный за всю историю показатель.

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По мнению главы Совета НБУ Богдана Данилишина, если банки и дальше будут наращивать инвестиции в ОВГЗ вместо того, чтобы кредитовать реальный сектор, может пострадать экономика. Это усложнит ее восстановление после коронакризиса.

Урожайный декабрь

Как писал «Минфин», в последний месяц 2020 года Минфин провел 5 аукционов по размещению ОВГЗ. По их результатам в бюджет привлекли:

1 декабря — 2,66 млрд грн в эквиваленте;

8 декабря — 15,96 млрд грн;

15 декабря — 51,44 млрд грн;

22 декабря — 22,21 млрд грн;

29 декабря — 23,64 млрд грн.

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По мнению экспертов, декабрьские успехи были обеспечены несколькими факторами. Во-первых, Минфин предлагал облигации и в гривне, и в валюте. Во-вторых, доходность госбумаг выросла и это привлекло нерезидентов. В-третьих, сыграли роль общемировые тренды. Сейчас фонды инвестируют в валюты развивающихся стран и им выгодно вкладываться в украинские бумаги.

Как писал «Минфин», в начале декабря премьер-министр Денис Шмыгаль назвал суммы, которые правительство намерено привлечь на внутреннем и внешнем рынках.

«Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50−60 млрд гривен, на внешнем — около $ 1 млрд», — уточнил премьер-министр.

12 декабря, стало известно, что Украина разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на $ 600 млн под 6,2%.

ОВГЗ в обращении на 8.01.2021

Источник: НБУ

Источник: МинФин