Доллар будет дорожать, цены расти, а ВВП — падать. Что прогнозируют читатели «Минфина» на 2021 год

В конце 2020 года «Минфин» провел серию опросов. Мы попросили пользователей ответить, какой они видят инфляцию на 2021 год, и что будет с экономикой и курсом гривны. И вот что получилось.

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Курс гривны

В то, что курс гривны укрепится, верит лишь около трети читателей «Минфина» (почти 37%). Остальные убеждены, что в 2021 году доллар придется покупать уже дороже. Причем 15% респондентов допускает, что курс нацвалюты может просесть до 32−35 грн/$.

Каким будет курс гривны в 2021 году?

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Инфляция

Оптимистов, которые верят, что инфляция останется низкой в 2021 году, нашлось всего 13%. По их прогнозам, рост потребительских цен не превысит 5%.

Каждый третий читатель «Минфина» считает, что инфляция составит от 5 до 8%. Более половины опрошенных уверено, что цены вырастут еще больше.

Какой будет инфляция в 2021 году?

ВВП

Только каждый пятый опрошенный верит, что экономика будет расти. За рост в пределах 3−5% высказалось 17% респондентов. В том, что этот показатель превысит 5%, уверено чуть более 5% пользователей.

Большинство же (52,2%) убеждено, что экономика продолжит сокращаться.

Что будет с экономикой в 2021 году?

Оценки читателей «Минфина» оказались более пессимистичными, чем прогнозы правительства и международных организаций.

Так, по оценкам Всемирного банка, в 2021 году валовый внутренний продукт Украины может вырасти на 3%, а в 2022 году — на 3,1%.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценивал возможный рост ВВП в 2021 году в 5%.

Источник: МинФин