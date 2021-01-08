Что будет с депозитными ставками в 2021 году

Нацбанк собирается активнее бороться с явлением, когда депозиты привлекаются на 3−6 месяцев, а кредиты за их счет выдают на 1−3 года. Об этом говорится в статье «Минфина» Что ждет банки и их клиентов в 2021 году

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Разрыв между сроками депозитов и кредитов создает серьезные риски, которые выливаются для банков при любой дестабилизации в настоящие кризисы.

«Возник новый вызов — короткая срочность средств населения и бизнеса, что повышает риск ликвидности. Более 55% совокупных обязательств банков в гривне — это средства до востребования. Нужно стимулировать банки держать большую часть активов в высоколиквидных составляющих, а также удлинять структуру фондирования, например, привлекать депозиты на длительный срок», — отметили в пресс-службе Нацбанка.

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С этой целью с декабря 2018 года был введен норматив LCR. По данным НБУ, банки пока его выполняют.

Регулятивные новации

Но с 2021-го регулятор запустит еще один норматив — NSFR (Net Stable Funding Ratio) — коэффициент чистого стабильного финансирования. Он станет обязательным для банков с апреля этого года.

В НБУ отметили, что новый норматив «призван улучшить сбалансированность срочности активов и обязательств». Банки принудительно заставят сблизить сроки привлечения и размещения ресурса. Это быстро скажется на процентных ставках для вкладчиков.

«Банки, которые предлагали высокие ставки по краткосрочным депозитам, пересмотрят свою политику и будут предлагать проценты, пропорциональные сроку размещения. Чем длиннее срок размещения — тем выше размер ставки», — объяснил Андрей Киселев.

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Что будет с доходностью

Ставки по вкладам на 1−3 месяца сильно опустят, почти все будут платить 0% годовых по вложениям до востребования. Могут еще немного снизится доходности 12-месячных вкладов.

«Хотя, думаю, средняя доходность годовых не должна опуститься ниже 8% годовых», — же считает Игорь Тихонов.

При этом банкиры допускают небольшое повышение учетной ставки Нацбанка в начале 2021 года: с нынешних 6% до 6,5% годовых.

Источник: МинФин