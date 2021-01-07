В Британии выпустят новую пятифунтовую монету в честь 95-летия королевы

Королевский монетный двор выпустит в этом году монету, которая будет посвящена 95-летию королевы. Всего в 2021 году в Британии должно появиться пять новых монет, — пишет BBC.

1

В апреле королева станет первым монархом Великобритании, достигшим 95-летнего возраста.

На новой монете в 5 фунтов стерлингов изображен королевский шифр «EIIR». Он расположен над словами «мое сердце и моя преданность». Это отсылка к рождественской речи королевы 1957 года, которая впервые транслировалась по телевидению. Выпуск монеты в 5 фунтов стерлингов обычно предназначен для значимых событий, связанных с королевской семьей.

Сэр Вальтер Скотт, написавший романы «Уэверли», «Роб Рой» и «Айвенго», считается одним из самых известных деятелей Шотландии. Годовщина его рождения будет отмечена монетой в 2 фунта стерлингов.

75-летие со дня смерти писателя-фантаста Х. Г. Уэллса, написавшего такие произведения, как «Машина времени» и «Война миров», также будет отмечено выпуском монеты в 2 фунта стерлингов.

Монету в 50 пенсов посвятят 50-летию с момента появления современных монет Великобритании.

Другая монета в 50 пенсов будет выпущена в память 75-летия со дня смерти изобретателя Джона Логи Берда, известного своими ранними прототипами телевизора.

На каждой из пяти памятных монет изобразят портреты королевы, сделанные на разных этапах ее правления.

Памятный набор можно будет приобрести на сайте Королевского монетного двора.

Читайте также: Новая памятная монета из серебра вводится в обращение с 15 декабря — НБУ

Источник: МинФин