День перед Рождеством: почему подешевел доллар

Среда не особо порадовала спекулянтов на межбанке. Они очень рассчитывали на продолжениевалютных ралли, которые начались с первого рабочего дня 2021 года. Но несмотря на валютные качели понедельника-вторника — сегодня торги прошли на удивление спокойно. Судя по всему клиенты решили уже отмечать Рождество с самого утра и активность на межбанке была слабой.

Фото: rbc.ua

7

При подобной ситуации основной задачей для спекулянтов является поиск и наличие платежеспособного покупателя на валюту, готового в силу разных причин переплачивать, или продавца, готового уступать по курсу. Но сегодня таковых было мало и попытки спекулянтов «разогреть» курс оказались безуспешными. Нацбанку не пришлось выходить на торги — спрос и предложение в целом по дню оказались почти уравновешенными.

Ход торгов:

В первые два часа сессии клиенты и сами банки были достаточно вялыми и с утренних 28,28/28,30 гривен за доллар лишь к 12 часам котировки чуть выросли до 28,29/28,31 гривен. После этого особого спроса на валюту уже не наблюдалось и курс медленно пошел вниз.

Смотрите также: Прогноз курса на 2021 год: будет ли обвал доллара и евро

На обед дилеры ушли при уровне 28,27/28,29 гривен, а после обеда предложение на уже пустеющем рынке превышало спрос. Результат — 28,25/28,27 гривен за доллар к 15 часам и 28,24/28,26 к концу сессии.

Главные события 6 января на межбанке:

Проседание доллара на 4 копейки — с утренних 28,28/28,30 до 28,24/28,26 гривен к концу сессии.

Нацбанк не выходил на рынок.

Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,2899 гривен, а официальный на 11 января 2021 года установлен на отметке 28,2847 гривен за доллар.

Следите за интересными и эксклюзивными материалами о влиянии пандемии на экономику в телеграм-канале «Экономика и коронавирус».

Источник: МинФин