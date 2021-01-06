Укрпошта начала пополнять карточки всех украинских банков

Укрпошта запустила услугу пополнения банковских карт. Как сообщает пресс-служба компании, услуга будет предоставляться в более чем 3 тыс. отделениях почты.

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Пополнить карту любого украинского банка можно будет в отделениях, оборудованных платежными терминалами. Как сообщает компания, зачислить на карту можно сумму от 50 до 4999 грн за одну операцию.

«Комиссия за услугу составляет 1,5% от суммы пополнения, но не менее 10 грн. Условия зачисления средств зависят от условий банка-эмитента карты. Пополнить можно карточку с любой технологией — бесконтактную, с чипом или магнитной лентой», — отметили в Укрпоште.

Если у клиента нет карты с собой, он сможет ее пополнить, указав оператору 16-значный номер банковской карточки.

По словам заместителя гендиректора Укрпошты по развитию сети Дмитрия Полищука, услуга особенно востребована в населенных пунктах, где банки закрыли свои отделения, а у людей остались карты, в том числе кредитные, долги по которым нужно погасить.

Укрпошта планирует стать банком

Как сообщал «Минфин», Укрпошта надеется получить банковскую лицензию. Такие изменения станут возможны, если Верховная Рада примет законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи» (№ 2788-д).

Верховная Рада поддержала законопроект в первом чтении, а комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики рекомендует принять его во втором чтении и в целом.

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Против превращения Укрпошты в банк выступает Национальный банк Украины.

Источник: МинФин