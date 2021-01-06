Главное за среду: выплаты МВФ, доллар за 30 и исторический максимум биткоина

В 2020 году международные резервы Украины выросли до восьмилетнего максимума — НБУ

По итогам 2020 резервы выросли на 15% и на 1 января 2021 составили $ 29,133 млрд. Объем является рекордным за последние восемь лет.

Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины

В 2021 году валовой внутренний продукт Украины может вырасти на 3%, а в 2022 году — на 3,1%. Новый прогноз улучшен по сравнению с октябрем, когда рост ВВП Украины ожидался на уровне 1,5%.

Биткоин обновил свой исторический максимум

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь обновила исторический максимум. Она превысила отметку в $ 35 000. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8:30 биткоин дорожает на 11,16%, до $ 35 634.

Сколько Украина заплатит МВФ в 2021 году. График на следующие 15 лет

Первый платеж запланирован на 4 февраля — 98,5 млн SDR. Наибольшие платежи размером 295,5 млн SDR запланированы на 12 марта и 13 сентября.

2021 год: будет ли доллар по 30

Главные риски для курса гривны в этом году — проблемы с финансированием бюджета, рост социальных выплат и негативное сальдо торговли во второй половине года.

Источник: МинФин