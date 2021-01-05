Похищали данные банковских карт. Киберполиция разоблачила продавцов мошеннических программ

Киберполиции разоблачила двух мужчин, которые создавали и продавали вредоносное программное обеспечение. Благодаря ему мошенники могли похищать логины, пароли, данные банковских карт и электронных кошельков. Об этом сообщает киберполиция на своем сайте.

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Вредоносное программное обеспечение было незаметным для антивирусных программ и позволяло удаленно им управлять. Свою разработку мужчины продавали в Darknet на хакерских форумах. Один экземпляр «вируса» стоил более 80 тыс. грн. Предварительно установлено, что таким образом правонарушители успели заработать более 250 тыс. грн.

Для распространения вредоносного программного обеспечения злоумышленники создавали отдельные вебресурсы, где пользователям предлагалось загрузить популярные программы и приложения. Однако вместе с загруженным на компьютерную технику и гаджеты попадал «вирус».

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Сейчас сотрудники полиции устанавливают потерпевших лиц и сумму причиненного ущерба. За такие действия злоумышленникам грозит до 6 лет заключения.

Как защититься

Чтобы обезопасить свои гаджеты и компьютерную технику от попадания вредоносного программного обеспечения, киберполиция советует:

не переходить по сомнительным ссылкам, в том числе по тем, которые поступают в электронных письмах и мессенджерах;

загружать приложения и программное обеспечение только из проверенных источников;

использовать надежные, сложные пароли, отдельные для каждой учетной записи.

Источник: МинФин