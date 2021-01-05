Индекс деловых ожиданий: бизнес настроен пессимистично — НБУ

Деловые ожидания бизнеса остаются пессимистичными. Об этом свидетельствуют результаты декабрьского опроса предприятий, обнародованные Нацбанком.

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Индекс деловых ожиданий

В декабре 2020 индекс ожиданий деловой активности (ИОДА)

составил 45,5 против 43,4 в ноябре. С марта текущего года ожидания предприятий находятся на уровне ниже равновесного значения (50 пунктов).

Ключевые тенденции

Самые низкие оценки остаются у предприятий строительства (строительства жилья). Так, индекс сектора в декабре составил 39,1 против 35,0 в ноябре.

Продолжалось ухудшение оценок предприятий промышленности: секторный индекс в декабре снизился до 44,6 с 46,1 в ноябре. Промышленники усилили ожидания относительно роста цен на сырье, материалы и продукцию и ожидают уменьшения объемов новых экспортных заказов на продукцию. Одновременно несколько улучшились оценки по объемам произведенной продукции.

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Зато предприятия сферы торговли сохраняют лучшие среди других секторов экономики оценки относительно собственных результатов и перспектив деятельности: в декабре секторный индекс составил 48,5 (46,7 в ноябре). Респонденты улучшили ожидания по увеличению товарооборота и объемов закупки товаров для продажи.

Предприятия сферы услуг также несколько улучшили свои оценки относительно экономических перспектив: секторный индекс повысился до 45,1 с 40,1 в ноябре. В частности, респонденты ожидают увеличения объема предоставляемых услуг, новых заказов и услуг.

Прогнозы предприятий

Предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию/услуги на фоне роста цен на сырье и цен поставщиков, а также настроены на уменьшение численности своих работников.

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Источник: МинФин