Главное за вторник: что будет с курсом гривны в 2021 году, проблемы польского Idea Bank и перспективы украинского авторынка

Прогноз курса на 2021: будет ли обвал доллара и евро. В прошлом году, несмотря на падение экономики, существенного обвала гривны не произошло. Какие факторы будут влиять на курс гривны в новом году и можем ли мы ожидать ее укрепления.

Старая система расчета цены кредитов уходит в прошлое: что придет на смену. Уже к концу 2021 мир прекратит ориентироваться на традиционную систему расчета стоимости кредитов. Как изменится стоимость займов, которые привлекают на международных площадках Украина и отечественные предприятия, разбирался «Минфин».

В шаге от банкротства. Польский Idea Bank принудительно присоединен к Pekao. Польский фонд банковских гарантий накануне Нового года инициировал принудительную реструктуризацию Idea Bank S.A., а с 3 января 2021 банк передан другому польскому банку Pekao S.A. Банк оказался на грани банкротства из-за отрицательного капитала в $ 130 млн. В группу польского Idea Bank S.A. также входят банки в Украине (Идея Банк), Румынии и Беларуси.

Какие авто и за сколько будут покупать украинцы в 2021 году. Неожиданно, в карантинный год, украинский авторынок выбился в европейские лидеры: продажи авто снизились незначительно. Следующий год для продавцов может стать еще более удачным. «Минфин» узнал, что будет с отечественным авторынком в 2021 году и какие машины подешевеют.

Укрпочта начала пополнять карточки всех украинских банков. Пополнить карту любого украинского банка можно будет в почтовых отделениях, оборудованных платежными терминалами. Как сообщает компания, зачислить на карту можно сумму от 50 до 4999 грн за одну операцию. Комиссия за услугу составит 1,5% от суммы пополнения, но не менее 10 грн.

Великобритания вводит жесткий локдаун. Жителям запретят покидать свои дома. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новом жестком национальном локдауне, который начался 5 января. Выходить из дома будет разрешено не более, чем на час в день и для четко определенных занятий: физических упражнений, покупки продуктов и предметов первой необходимости или оказания помощи.

Экс-стратег JPMorgan: рынок акций США будет расти ближайшие 10 лет. В ближайшие десять лет рынок акций США покажет хорошую динамику. Такой прогноз сделал основатель аналитической компании Fundstrat и бывший главный стратег JPMorgan по рынку акций Томас Ли. По его словам, на рынке акций США нет никакого пузыря, так как 94% всех денег, которые розничные инвесторы принесли на рынок с 2008 года, пошли не в акции, а в облигации.

Источник: МинФин