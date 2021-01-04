Комитет ВР одобрил выделение из covid-фонда 1,38 млрд грн на закупку вакцины

Комитет Верховной рады по вопросам бюджета согласовал выделение из Фонда борьбы с коронавирусом 1,38 млрд грн на закупку вакцины против covid-19. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

фото: Укринформ

1

Выделение средств предусмотрено постановлением Кабмина № 1305 от 23 декабря.

Документом предлагается увеличить расходы Фонда борьбы с covid-19 по общему фонду на 1,7 млрд грн, выделив Минздраву дополнительно 1,377 млрд грн на закупку вакцины.

В то же время, сокращаются расходы, которые планировалось осуществить за счет covid-фонда по общему фонду:

на приобретение оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах;

как помощь Фонда социального страхования для выплаты материального обеспечения и страховых выплат на безвозвратной основе;

на государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий в связи с карантином.

Постановлением также предусмотрено, что 3,242 млрд грн на выплату одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления карантина, выделят за счет специального covid-фонда, а не общего, как это предполагалось ранее.

Читайте также: В ЕС началась массовая вакцинация от коронавируса

Напомним

24 декабря Минздрав Украины утвердил дорожную карту вакцинации против коронавируса. Она должна пройти в пять этапов в течение 2021−2022 годов.

Украина ожидает получить первую партию вакцины от covid-19 в феврале. Благодаря инициативе COVAX нашу страну будет обеспечено около 8 млн доз. Вакцина будет предоставляться траншами, начиная с 1 квартала 2021 года.

Предполагается, что Украина получит вакцину Astra Zeneсa.

Страхование от covid-19. Выплата до 50 тысяч гривен

Источник: МинФин