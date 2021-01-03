Самые высокие зарплаты за 2020 год — Госстат

В 2020 году самые высокий уровень средней зарплаты был зафиксирован в авиационном транспорте, финансовом секторе и IT. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики за 11 мес. 2020 года.

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В целом по стране за январь-ноябрь 2020 года средняя зарплата штатных сотрудников составляла 11359 гривен и в сравнении с аналогичным периодом 2019 года выросла на 9,9%.

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Авиация, финансы и IT

По данным Госстата в прошлом году больше всего зарплата упала в сфере авиаперевозок — на 21,6%. Это не удивительно, так как пандемия коронавируса в прошлом году вынудила страны закрывать границы и прекращать международное и внутреннее авиасообщение, что нанесло большой урон авиакомпаниям по всему миру.

Не смотря на кризис, средняя зарплата на авиатранспорте остается самой высокой в Украине и составляет 21,323 гривен.

На втором месте средняя зарплата в сфере страхования и финансов, которая по итогам 11 мес. 2020 года составила 20,154 тыс. гривен. Рост в сравнении с 2019 годом — 6,9%.

На третьем месте — сфера IT, в которой средний заработок штатного сотрудника за прошлый год вырос на 13,2% до 19,652 тыс. гривен.

Гостиницы и общепит

Самый низкий уровень средней зарплаты зафиксирован в ресторанном и отельном бизнесе («Временное размещение и организация питания») — 5,958 тыс. гривен. За прошлый год она упала на 10,8%. И это не удивительно, так как карантинные ограничения в первую очередь сказались на доходах кафе, ресторанов, гостиниц и других заведениях сферы туризма, отдыха и развлечений.

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Источник: МинФин