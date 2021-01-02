В 2021 году проверят 43 банка и 32 небанковских финансовых учреждения — НБУ

Национальный банк Украины в 2021 году запланировал проведение инспекционных проверок в 43 банках, доля которых составляет 87% активов банковской системы, и в 32 небанковских финансовых учреждениях. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Фото: money24.ua

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Какие банки будут проверять

План проведения инспекционных проверок банков был составлен на основании риск-ориентированного подхода.

В план инспекционных проверок, вошли 43 банка:

I квартал — банк «Украинский капитал», ЕПБ, банк «¾», ПУМБ, А П Банк, Асвио Банк, Окси Банк;

II квартал — Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, банк «Пивденный», ТАСкомбанк, Ощадбанк, Банк инвестиций и сбережений, МИБ, банк «Сич», Пиреус Банк МКБ, Полтава-банк, Альтбанк;

III квартал — Приватбанк, ОТП Банк, Креди Агриколь Банк, банк «Восток», МТБ Банк, А-Банк, Индустриалбанк, банк «Клиринговый дом», банк «Конкорд», Кристалбанк, Коминвестбанк, Альпари Банк, Юнекс Банк, банк «Фамильный»;

IV квартал — Укрсиббанк, Мегабанк, банк «Альянс», Первый инвестиционный банк, КИБ, Мотор-Банк, Айбокс Банк, Аккордбанк, Укргазбанк, Укрстройинвестбанк.

Риск-ориентированный подход учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности, а также на основании определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

Какие небанковские учреждения проверят

Проверки в соответствии с годовым планом будут проведены в 32 небанковских финансовых учреждениях — 15 страховых компаниях (23% активов страхового рынка), 11 кредитных союзах (33% сегмента), 5 финансовых компаниях и 1 лизингодателя (около 20% рынка).

Проверки пройдут в таких учреждениях:

I квартал — страховые компании «АСКА» и «Доверие и Гарантия», кредитные союзы «Добробут» и «Христианская крепость», Харьковский областной кредитный союз «Слобожанщина», Украинская пожарно-страховая компания;

II квартал — кредитные союзы «Громада», «Экспресс Кредит Юнион», «Ростовщик», страховая компания «Ю. Ес. Ай», страховые группы «ТАС» и «Оберег «, Международная страховая компания, Касса народной помощи;

III квартал — страховая группа «Ю. Би. Ай-Кооп», кредитные союзы «Наши люди», «Бойкивщина» и «Финансовая поддержка», страховые компании «АСКО-Медсервис», «Арсенал Лайф», «Евроинс Украина», ОТП-Лизинг, «Манивео Скорая финансовая помощь», частное общество «Климчук и компания «Ломбард Капитал»;

IV квартал — кредитные союзы «Центр-Кредит», «Ощаднисть», страховые компании «ПЗУ Украина», НАСК «Оранта», «МетЛайф», «Мотор-Гарант», финансовые компании «Активитис», «Империал Капитал».

Годовой План проведения инспекционных проверок участников рынка небанковских финансовых услуг на 2021 год был также составлен на основе риск-ориентированного подхода с учетом принципа пропорциональности по определению интенсивности надзорных действий и критериев, по которым была оценена степень риска от осуществления деятельности участниками рынка небанковских финансовых услуг и их общественную важность.

В 2021 году Национальный банк будет проводить и внеплановые проверки, необходимость которых станет определяться по результатам надзорных действий.

В декабре 2020 года Национальный банк утвердил критерии оценки степени риска участников рынка небанковских финансовых услуг и их общественной значимости.

Плановая проверка участника рынка проводится не чаще одного раза в год.

Источник: МинФин